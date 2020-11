Eläkeputki-neuvotteluissa käynnistyy kello 14 loppurutistus, mutta riittääkö se – MTV Uutisten tiedot: iso kysymys on yhä sopimatta

Esillä on ollut myös esimerkiksi iäkkäämpien työntekijöiden mahdollisuudet osa-aikatyöhön.

Neuvottelujen takaraja on marraskuun loppu.

Tilanne vaikea

MTV Uutisten saamien tietojen mukaan niin työnantajien kuin työntekijöiden puolella tilannetta pidetään vaikeana. Ratkaisun syntyminen voi olla tiukassa, mutta osapuolilla on yhä pyrkimys tehdä yhteinen esitys hallitukselle.

Hallitus on todennut, että jos järjestöt eivät saa esitystä aikaan, se linjaa itse tarvittavat toimet loppuvuoden aikana. Erityisesti keskusta on korostanut sitä, että hallituksen on toimittava itse, jos työmarkkinajärjestöt eivät ratkaisuesitystä saa aikaan.