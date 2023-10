Tylyä jälkeä: Suomen nousu on nyt käytännössä varma

Suomi on voittanut kaikki neljä otteluaan, ja lohkovoitto ja nousu A-liigaan varmistunee seuraavassa ottelussa Romaniaa vastaan Turussa marraskuun lopulla. Nousu on kuitenkin jo käytännössä varma: tiistaina Romanian voittanut Slovakia on Suomesta viiden pisteen päässä, joten pullahdus suoralta nousupaikalta vaatisi täysromahduksen lohkojumbo Romaniaa ja sitten vielä joulukuun alkuviikolla Slovakiaa vastaan.