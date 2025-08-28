Tyly viesti Venäjän ampumahiihtäjille: "Ei ole tilaa"

Kansainvälinen ampumahiihtoliitto IBU sulki kokonaan oven venäläisiltä ja valkovenäläisiltä urheilijoilta ensi vuoden helmikuussa järjestettäviin Milano-Cortinan talviolympialaisiin.
Tietyt venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat pääsevät mukaan talviolympialaisiin neutraalin lipun alla, mutta ampumahiihtäjillä tilanne on eri. IBU tiedotti, ettei maiden urheilijoita päästetä mukaan.
Syy kiellolle on se, että ainoastaan ne, jotka saavat kilpailla IBU:n omissa kisoissa, kuten maailmancupissa, voivat päästä olympialaisiin. Venäjän ja Valko-Venäjän urheilijat ovat olleet suljettuna ulos Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainassa vuonna 2022.
– IBU:n kilpailusäännöissä ei ole tilaa neutraaleille urheilijoille, liitto kirjoitti tiedottessaan.