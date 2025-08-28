Tyly viesti Venäjän ampumahiihtäjille: "Ei ole tilaa"

29.6849298
Venäjän ampumahiihtäjiä ei nähdä olympialaisissa edes neutraalin lipun alla.
Julkaistu 7 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Feliks Heikkinen

feliks.heikkinen@mtv.fi

@feliksheikkinen

Kansainvälinen ampumahiihtoliitto IBU sulki kokonaan oven venäläisiltä ja valkovenäläisiltä urheilijoilta ensi vuoden helmikuussa järjestettäviin Milano-Cortinan talviolympialaisiin.

Tietyt venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat pääsevät mukaan talviolympialaisiin neutraalin lipun alla, mutta ampumahiihtäjillä tilanne on eri. IBU tiedotti, ettei maiden urheilijoita päästetä mukaan. 

Syy kiellolle on se, että ainoastaan ne, jotka saavat kilpailla IBU:n omissa kisoissa, kuten maailmancupissa, voivat päästä olympialaisiin. Venäjän ja Valko-Venäjän urheilijat ovat olleet suljettuna ulos Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainassa vuonna 2022. 

– IBU:n kilpailusäännöissä ei ole tilaa neutraaleille urheilijoille, liitto kirjoitti tiedottessaan.

Lisää aiheesta:

Kansainväliseltä hiihtoliitolta Venäjä-päätösBBC: Britannia muutti kantaansa venäläisistä olympialaisissaVenäläisille tyly uutinen – liitolta jyrkkä linjaus olympialaisistaVenäläisurheilijat halutaan mukaan olympialaisiin – KOK:lta vaaditaan nopeaa ratkaisuaUkraina vetäytyy MM-kisoista – liiton mukaan venäläisurheilijat ovat "aktiivisia sotilaita"Päätös julki: Venäjä ja Valko-Venäjä sysättiin syrjään hiihtolajien maailmancupeista
AmpumahiihtoHiihtolajitUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

Ampumahiihto