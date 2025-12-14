Suvi Minkkinen sijoittui 13:nneksi ampumahiihdon maailmancupin naisten takaa-ajossa Itävallan Hochfilzenissä. Perjantain sprintissä epäonnistunut Minkkinen lähti kisaan vasta 49. sijalta, joten nousua tuli melkoisesti.

Minkkinen selvitti kisan neljä ampumapaikkaa yhteensä yhdellä sakolla. Maalissa hän oli minuutin ja kahdeksan sekuntia perässä kisan voittanutta Italian Lisa Vittozzia. Ruotsin Anna Magnusson sijoittui kisassa toiseksi ja Norjan Maren Kirkeeide kolmanneksi.

Takaa-ajokisan toinen suomalainen eli Venla Lehtonen oli 43:s. Lehtonen ampui kaksi sakkoa, molemmat ensimmäisellä ampumapaikalla.