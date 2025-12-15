Ranskan ampumahiihtohuippu Justine Braisaz-Bouchet on saanut tytärtään koskevia tappouhkauksia.

Ranskan ampumahiihtomaajoukkue on vellonut skandaalin pyörteissä. Se on johtunut siitä, että Julia Simon oli tehnyt luvatta ostoksia maajoukkuetoveri Justine Braisaz-Bouchet'n sekä fysioterapeutin luottokorteilla, minkä lisäksi hän oli varastanut rahaa.

Simon tuomittiin lokakuussa petoksesta ja varkaudesta kolmen kuukauden ehdolliseen vankeuteen ja 15 000 euron sakkoihin. Hän oli maailmancup-kauden alun sivussa mutta pääsi kilpailemaan viime viikonloppuna Hochfilzenissä.

Hochfilzenin pikakisan voittanut Lou Jeanmonnot kertoi, että maajoukkueessa on totuttu skandaalin aiheuttamaan myllerrykseen kolmen vuoden aikana.

– Se on arkipäivää. Tiedämme sen ja olemme oppineet eri tilanteista vuosien varrella. Olen syvästi pettynyt Justinen puolesta, koska hän on maksanut aivan liian kovan hinnan jostakin, jonka uhriksi hän tietyssä vaiheessa joutui, Jeanmonnot sanoi Bildin mukaan.

"Tunnet olosi voimattomaksi ihmisen julmuuden edessä"