Munapussikohtaus Twilight-elokuvassa hämmensi aikoinaan – tässä syy siihen, miksi suosikkihahmo kuljetti mukanaan kananmunia

Edward toki ei ollut ainut laatuaan, vaan elokuva vilisi toinen toistaan säväyttävämpiä, nuoria vampyyreita. Eräs näistä vampyyreista oli Edwardin kanssa samaan perheeseen kuulunut Emmett (Kellan Lutz), jonka hahmo puolestaan on vastuussa eräästä elokuvasarjan hämmentävimmistä kohtauksista.

Bella vilkuili kananmunia jatkuvasti Edwardin puolestaan tuijottaessa tätä ihmetellen, miksei vampyyri pystynyt lukemaan tämän ihmisen ajatuksia. Emmett sen sijaan ei tehnyt koskaan mitään mukana tuomillaan kananmunilla, mikä on vuosien ajan aiheuttanut runsaasti hämmennystä elokuvan katsojien keskuudessa. Toisaalta monet eivät ole edes huomioineet kananmunapussia ennen kuin vasta viime kuukausien aikana, kun keskustelu aiheesta lähti liikkeelle laajalti sosiaalisessa mediassa.

Emmettin näyttelijä Kellan Lutz ei ole suostunut kommentoimaan asiaa, vaan on kertonut "vievänsä salaisuuden mukanaan hautaan": Elokuvien ohjaaja Catherine Hardwicke puolestaan paljasti viimein hiljattain, että kummallinen yksityiskohta oli Lutzin inspiroima.

– Et kai aio syödä niitä? Hardwicke oli tiedustellut.

– Nauroin niin paljon. Mietin, että okei, Emmettillä on pakko olla nuo munat. Sinun on kannettava sitä (pussia) siinä kohtauksessa, koska se on vaan niin hervotonta.