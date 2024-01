Kristen Stewart avoimena Twilight-saagasta: "Se on niin homoelokuva"

Vuosien saatossa näyttelijä on itse reflektoinut eri tavoin läpimurtorooliaan sekä Twilight-saagaa kokonaisuutena. Hiljattain Varietylle antamassaan haastattelussa Stewart arvioi elokuvissa olleen hyvin "goottimainen sekä homoseksuaalinen taipumus".

– Se on niin homoelokuva, Stewart arvioi.

– Tarkoitan, että nämä ovat mormoninaisen kirjoittamia kirjoja. Niissä on kyse sorrosta ja siitä, että haluaa sen, mikä tuhoaa sinut. Se on hyvin goottimaista, homoseksuaalista kallistumaa, mitä rakastan.

Stewart on kertonut julkisuudessa painiskelleensa nuorempana itse oman seksuaalisuutensa kanssa, kunnes ymmärsi olevansa biseksuaali. Näyttelijä on puhunut aiheesta avoimesti tultuaan julki sen kanssa muutamia vuosia sitten ja kertonut kokeneensa aikoinaan valtavia paineita siitä, että hänen olisi tavallaan "valittava puolensa". Stewart on kertonut iloitsevansa valtavasti siitä, ettei nuorempien Hollywood-tulokkaiden tarvitse välttämättä käydä läpi vastaavaa.