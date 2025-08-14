Olga Temonen jakoi tilannepäivityksen: "Vielä täällä"

Olga Temonen päivittää tilannettaan Instagramissa.

Näyttelijä Olga Temonen jakoi Instagramiin vähäsanaisen tilannepäivityksen voinnistaan. Hän postasi keskiviikkoiltana Instagram-tarinaansa noin kymmenen sekunnin mittaisen videon, jossa katsoo hymyillen kameraan.

– Vielä täällä! Temonen kirjoittaa videon yhteydessä.

Instagram-tarinat ovat katsottavissa 24 tunnin ajan.

Temonen kertoi heinäkuun loppupuolella Instagramissa, että hänen syöpäkasvaimensa oli uusiutunut. Temonen sairastaa parantumatonta aivosyöpää.

– Täällä ollaan! Oli vähän huonompi vaihe, mutta päätin tulla vielä takaisin. Mun kasvain uusiutui, mutta saan uutta kokeellista ONC20-lääkettä Ranskasta Gustave Roussy -syöpäsairaalasta, hän kirjoitti tuolloin Instagramissa.

Kyseinen lääke on Temosen mukaan antanut lupaavia tuloksia juuri hänen kasvaintyyppiinsä, ja hän kertoi toivoa olevan näin ollen vielä jäljellä.

– Pitäkää peukkuja, että lääke ehtii toimia, hän kirjoitti.

Temonen sai aivosyöpädiagnoosin syksyllä 2023. Tuolloin hänelle kerrottiin, ettei syöpää olisi mahdollista leikata. Hän on käynyt syöpähoidoissa Suomessa, Hollannissa ja Saksassa.

Näyttelijä kertoi maaliskuussa MTV Uutisille, että tilanne sairauden suhteen näytti tuolloin hyvältä.

– Hyvältä näyttää kaikin puolin. Ei ole uusiutunut ja on ihan pieni tihru enää jäljellä siellä sitä kasvainta. Kaikki on tosi hyvin, Temonen kuvaili tuolloin.