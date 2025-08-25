F1-legenda Rubens Barichellolle, 53, mestaruus

Entinen Formula 1 -kuljettaja Rubens Barrichello on varmistanut NASCAR Brazil -sarjan mestaruuden.

Barichello varmisti mestaruutensa voitolla kauden päätösosakilpailussa Autódromo Velo Cittàlla.

Hän päätti kuuden osakilpailun mittaisen kauden 155 pisteeseen, joka oli neljä enemmän kuin Thiago Camilolla, joka sijoittui toiseksi. Galid Osmania sijoittui kolmanneksi 134 pisteellä.

– Kaikki tietävät, kuinka paljon rakastan tätä sarjaa ja kuinka kova kilpailija olen, Barichello sanoi.

Ferrarilla parhaimmillaan kaksi kuljettajien MM-hopeaa saavuttanut Barichello otti urallaan 11 Grand Prix -voittoa vuosina 1993–2011, mutta hän on osoittanut, että ikä on vain numero.

Barrichello on pysynyt aktiivisena F1-uransa päättymisen jälkeen. Hän kilpaili IndyCarissa vuonna 2012 ja vuonna 2017 brasilialainen nähtiin Le Mansin 24 tunnin kisassa.

Tämä kausi oli 53-vuotiaalle Barichellolle ensimmäinen NASCAR Brazilissa. Hänen ensimmäinen voittonsa tuli kolmannessa osakilpailussa Interlagosissa, jossa hän oli ykkönen viikonlopun kummassakin startissa.