Masked Singer Suomi -kauden kolmannessa jaksossa Sikapossun maskin takaa paljastui tuttu muusikko.
Ile Uusivuoren luotsaaman Masked Singer Suomi -sarjan 7. tuotantokauden jaksoja seurataan tänä syksynä Maikkarilla. Etsiväpaneelin vakiojäseninä uudella kaudella hahmoja arvuuttelevat Janne Kataja, Jenni Poikelus ja Benjamin Peltonen.
Vierailevana etsivänä kolmannessa jaksossa nähdään Nöpöksi aikaisemmalla kaudella paljastunut Niko Saarinen. Katso Saarisen esitys alhaalla olevalta videolta!
1:50Niko Saarinen esitti Masked Singerissä Nöpönä Vamos-kappaleen
Lavalle nousivat Kulkukoira, Kameleontti, Riiviö, Kukkakärpänen, Mansikki ja uusi villi kortti -hahmo Sikapossu.
Lopulta putoajaksi valittiin Sikapossu. Saarinen arvasin heti hahmon esityksen jälkeen, että kyseessä on Klamydia-yhtyeen Vesku Jokinen.
– Olen vuosikausia pelannut tätä peliä kotona ja arvuutellut näitä hahmoja. En ole ikinä osunut oikeaan, Saarinen kuvaili.
Nyt arvaus oli kuitenkin oikein. Sikapossun maskin takaa paljastui Jokinen
– Maailman siisteintä, että Niko Saarinen tiesi ensimmäisenä, Poikelus hehkutti.
– On olo, että olisin voittanut jotain. Samaan aikaan olen surullinen, että Vesku lähtee, Saarinen kommentoi