Masked Singer Suomi -kauden kolmannessa jaksossa lavalle nousee villi kortti -hahmo Sikapossu.

Ile Uusivuoren luotsaaman Masked Singer Suomi -sarjan 7. tuotantokauden jaksoja seurataan tänä syksynä Maikkarilla. Etsiväpaneelin vakiojäseninä uudella kaudella hahmoja arvuuttelevat Janne Kataja, Jenni Poikelus ja Benjamin Peltonen.

Vierailevana etsivänä kolmannessa jaksossa nähdään Nöpöksi aikaisemmalla kaudella paljastunut Niko Saarinen. Katso Saarisen esitys alhaalla olevalta videolta!

1:50 Niko Saarinen esitti Masked Singerissä Nöpönä Vamos-kappaleen

Kauden kolmannessa jaksossa nähdään kauden ensimmäinen villi kortti -hahmo, Sikapossu.

Sikapossun kerrotaan olevan tuulahdus suomalaisuuden ytimestä – keskeltä maaseutua ja samalla jääkiekkokaukalon laitamilta. Hän on yhtä aikaa possumaisen suloinen, mutta ei voi itselleen mitään ja välillä tulee sikailtua vähän niin kuin vahingossa. Pohjimmiltaan Sikapossu tarkoittaa aina hyvää ja pitää arvossa rehellistä ja mutkatonta toimintaa.

Saarinen on jaksossa vakuuttunut hahmon esityksestä.

– Olin vähän skeptinen, kun hän tuli lavalle, mutta hän olikin illan paras, hän laukoo.

Masked Singer Suomen lavalla kuullaan tällä kertaa biisit Kesäkatu, Makso mitä makso, Born With a Broken Heart, It's Oh So Quiet, San Francisco Boy ja Ukkometso.

Kaksi hahmoa on joutunut jo poistamaan maskinsa. Katso esitykset:

2:27 Paviaani - Katto auki

2:03 Poni - Ghost Town