Masked Singer Suomi -kauden neljännessä jaksossa Benjamin Peltonen yllättyi paljastuksesta.

Ile Uusivuoren luotsaaman Masked Singer Suomi -sarjan 7. tuotantokauden jaksoja seurataan tänä syksynä Maikkarilla. Etsiväpaneelin vakiojäseninä uudella kaudella hahmoja arvuuttelevat Janne Kataja, Jenni Poikelus ja Benjamin Peltonen.

Vierailevana etsivänä neljännessä jaksossa nähdään Pesukarhuksi aikaisemmalla kaudella paljastunut Gogi Mavromichalis. Katso Mavromichaliksen esitys alhaalla olevalta videolta!

2:44 Pesukarhu – Ghostbusters

Lavalle jaksossa nousivat Hai, Pierumies, Haisunäätä, Papparainen, Merenneito ja Hämähäkki. Lopulta jakson päätteeksi maskinsa poisti Haisunäätä.

Maskin takaa paljastui Shirly Karvinen.

– Olet hyvin piilottanut tätä, Benjamin Peltonen sanoi paljastuksen jälkeen.

– Nähtiin Benkun kanssa ja hän kysyi, olenko Maskedissa mukana. Sanoin, etten todellakaan, en ikinä lähtisi, Karvinen sanoi.

Haisunäätä lauloin ensimmäisenä Pidä musta kii. Katso esitys:

2:25 Haisunäätä - Pidä musta kii