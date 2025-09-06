Ensimmäinen Masked Singer -paljastus löi ällikällä: "Tuli olo, että me tunnetaan"

Julkaistu 06.09.2025 21:00
Silja Välske

Masked Singer Suomi -kauden ensimmäisessä jaksossa Poni poisti maskinsa. 

Ile Uusivuoren luotsaaman Masked Singer Suomi -sarjan 7. tuotantokausi starttasi Maikkarilla 6. syyskuuta. Etsiväpaneelin vakiojäseninä uudella kaudella hahmoja arvuuttelevat Janne Kataja, Jenni Poikelus ja Benjamin Peltonen. Heidän rinnallaan etsivinä nähdään joukko ex-hahmoja. 

Starttijaksossa paneeliin liittyi Mikko Silvennoinen.

Hahmoista lavalle nousivat ensimmäiset kuusi, eli Mansikki, Riiviö, Kukkakärpänen, Poni, Kulkukoira ja Kameleontti.

Maskinsa lopulta joutui poistamaan Poni. Etsiväkolmikko epäili, että maskin takaa löytyy Minna Parikka, Sara Sieppi, Linda Juhola tai Rosanna Kulju

masked_singer_suomi_s7_eps1_008_poni_kuvaaja_saku_tiainenMasked Singer Suomi -Poni joutui poistamaan maskinsa.MTV OY / Saku Tiainen

Lopulta vuoden 9996 Miss Suomi Lola Odusoga. 

– Ei jumaleissön, Peltonen huudahti paljastumisen jälkeen. 

Myös muut panelistit olivat äimistyneitä paljastuksesta. 

– Minulle tuli sellainen olo, että me tunnetaan. Ihan kuin oltaisiin joskus käyty drinksuilla ja tehty töitä yhdessä. Ja me ollaan. mutta en tunnistanut millään. Olet ihana, Silvennoinen julisti. 

Odusoga paljasti laulaneensa kerran kappaleen elokuvaa varten – pakosta. 

– Tämä oli tosi paljon helpompaa Poni-hahmona, hän hehkuttaa. 

Masked Singer Suomi lauantaisin 19.30 alkaen MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.

