Uusi tutkimus maalaa entistä synkempää kuvaa: Ikiroudan sulaminen aiheuttaa aiempia arvioita enemmän ilmastoa lämmittäviä hiilipäästöjä

Siperiassa on tänä kesänä kärsitty poikkeuksellisista helteistä ja rajuista metsäpaloista. Alueen ikirouta on alkanut sulaa. Tuoreen tutkimuksen mukaan arktisen alueen ikiroudan sulaminen voi vapauttaa enemmän ilmastoa lämmittävää hiilidioksidia kuin aiemmin on arvioitu.