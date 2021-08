THL:ltä suositus Puolustusvoimille: Koronarokotuksen jälkeen kannattaa välttää ääriraskaita fyysisiä suorituksia

Äärimmäisen raskaita fyysisiä suorituksia kannattaa välttää koronarokotuksen ottamisen jälkeen sydänlihastulehdusriskin välttämiseksi, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynek.

THL on ohjeistanut Puolustusvoimia, ettei muutamaan päivään rokottamisen jälkeen tehtäisi mitään fyysisesti äärimmäisen rasittavia ponnistuksia. Hanna Nohynekin mukaan sama ohje pätee myös urheilijoihin.

– Me tiedämme Yhdysvalloista raportoitujen alustavien tietojen perusteella, että varsinkin nuorilla eli 12–24-vuotiailla miehillä on havaittu toisen rokoteannoksen jälkeen noin viiden vuorokauden sisällä lieväoireisia sydänlihaksen ja sydänpussin tulehduksia, joista on valtaosin toivuttu hyvin, hän kertoo.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

THL:n ohje raskaiden urheilu- ja muiden suoritusten välttämisestä rokotuksen jälkeen koskee sekä ensimmäistä että toista otettua rokoteannosta, mutta vielä erityisemmin toista rokotuskertaa, jonka jälkeen Yhdysvalloissa tulehduksia on havaittu selvästi enemmän.

Ilmaantuvuus erittäin harvinaista

Nohynekin mukaan rokotuksen aiheuttamat sydänlihaksen ja sydänpussin tulehdukset eli myokardiitti ja perikardiitti ovat erittäin harvinaisia, sillä niiden ilmaantuvuus nuorten ikäryhmässä on noin kolme per satatuhatta rokotettua. Samassa ikäryhmässä vastaavien tulehduksien niin kutsuttu taustailmaantuvuus on noin yksi sataatuhatta kohden. Tällöin tulehduksen aiheuttaja on yleensä virus- tai bakteeri-infektio, toisinaan lääkitys. Tulehduksen aiheuttaja on saattanut myös jäädä epäselväksi, Nohynek vertaa.

Belgialainen De Morgen -sanomalehti oli kertonut vastikään maassa raportoiduista myokardiitin oireista kolmella 15–17-vuotiaalla miespyöräilijällä, jotka olivat kilpailleet tai harjoitelleet koronarokotuksen jälkeisinä päivinä, uutisoi The Brussels Times. Pyöräilijät olivat olleet fyysisesti hyvässä kunnossa, eikä heillä ollut ilmennyt rokotuksenjälkeisiä oireita ennen kovan suorituksen aikaista rintakipua. Vastaavia oireita ei havaittu vanhempien ikäryhmien pyöräilijöillä.

The Brussels Timesin mukaan tapahtuneen johdosta Belgiassa lääkkeiden hyväksymisestä vastaava virasto varoittaa nyt Pfizerin ja Biontechin sekä Modernan kahden mrna-rokotteen sisältämästä riskistä aiheuttaa sydänlihastulehdus, erityisesti nuorilla urheilijamiehillä.

Miksi juuri nuorilla ja miehillä?

Miksi oireita ilmenee juuri nuorilla miehillä, Hanna Nohynek?

– Sitä ei varmuudella tiedetä. Me tiedämme, että lapsilla ja nuorilla kaiken kaikkiaan immunologinen vaste näille rokotteille on erittäin hyvä eli heidän elimistönsä muodostaa paljon koronavirusta neutraloivia vasta-aineita. On spekuloitu, onko niin, että inflammatorinen vaste on niin voimakas, että se voisi myötävaikuttaa myös sydänlihaksen ohimenevän tulehdustilan syntymiseen.

Mistä sukupuolittuneisuus voi johtua?

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Sitäkään ei varmuudella tiedetä. On esitetty, että nuoret miespuoliset keskimäärin urheilevat enemmän.

Entä onko eri rokotteiden välillä eroa?

– Tämä on mrna-rokotteisiin eli Modernan Spikevax-rokotteeseen ja Pfizer-Biontechin Comirnaty-rokotteeseen liittyvä asia, ei niinkään adenovirusvektoreihin liittyvä.

Olympialaisiin valmistautuessa riskejä käytiin läpi

Tutkimustiedon koronarokotusten aiheuttamasta sydänlihasriskistä kantautuessa maailmalta myös asiantuntijat Suomessa, kuten THL:n Nohynek ja Suomen olympiajoukkueen lääkäri Maarit Valtonen, kävivät läpi mahdollisia haittoja olympialaisiin osallistuville urheilijoille.

– Olimme varsin tiukassa aikataulussa rokotusten kanssa siinä vaiheessa, kun rokotukset saatiin käyntiin. Tavoite oli saada koko porukka kahdella rokotuksella liikkeelle ja siinä lähes täydellisesti onnistuttiin, Valtonen kertoo.

Riskiä puntaroitaessa rokottamisen edut voittivat.

– Sydänlihastulehduksen riski on äärimmäisen harvinainen. Me näimme, että riski rokottamatta jättämisestä olisi ollut vielä suurempi.

Valtonen on jälkeenpäin tyytyväinen noudatettuihin rokotusaikatauluihin ja siihen, ettei rokotteista koitunut Suomen olympiajoukkueen jäsenille yksittäistä kuumereaktiota vakavampia haittavaikutuksia.

Fimea lisäsi tiedon sivuilleen

Suomessa lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on viime kuussa lisännyt sivuilleen tiedon Euroopan lääkeviraston lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean (PRAC) arviosta, että Comirnaty- ja Spikevax-koronarokotteilla voi hyvin harvinaisissa tapauksissa olla yhteys sydänlihas- ja sydänpussitulehduksiin.

PRAC:n mukaan kyseiset tulehdukset ilmaantuvat yleensä 14 päivän sisällä rokottamisesta, useimmiten nuorilla miehillä ja toisen rokoteannoksen jälkeen, kerrotaan Fimean tiedotteessa.