Tutkimus: Nämä muutokset elintavoissa voivat auttaa myös vaikeasti hoidettavasta verenpaineesta kärsiviä

Vaikeahoitoinen kohonnut verenpaine tarkoittaa tilannetta, jossa potilaan verenpaine on vähintään 140/90 mmHg, vaikka hän käyttää vähintään kolmea verenpainelääkettä täysillä hoitoannoksilla. Verenpainepotilaista noin 20–30 prosenttia on tällaisia. Vaikeahoitoinen verenpaine on merkittävä sydän- ja verisuonitautien, aivoverenkiertohäiriöiden ja niistä johtuvien kuolemien riskitekijä.