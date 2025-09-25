Pelkästään viime viikkoina Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on pysäyttänyt rakenteilla olevia tuulivoimaloita ja hallinnon leikkaukset vaikuttavat jo ilmastotutkimukseen. Trumpin ilmastopolitiikka huolestuttaa erityisesti Alaskassa, missä jäätiköt sulavat kiihtyvällä tahdilla.

Achoragessa asuva ilmastotieteilijä Brian Brettschneider patikoi säännöllisesti tyttärensä Hollyn kanssa. Tällä kertaa kohteena on Portage-jäätikkö, joka sulaa ennätysvauhtia.

– Tämä jäätikkö sulaa nyt noin 20 metriä vuodessa! Reilu sata vuotta sitten jäätikkö ylsi tänne laaksoon, joten se on vetäytynyt merkittävästi. Sulamisen seurauksena jäätikkö jätti jälkeensä tämän järven, Brettschneider kertoo MTV Uutisille jäätikön juurelta.

Vierailin tällä samalla jäätiköllä kymmenen vuotta sitten. Vanhoista kuvista näkee kuinka jääalue oli leveämpi ja pidempi.

– Alaskan jäätiköt sulavat kiihtyvällä tahdilla. Alaskassa jäätiköt ovat lähellä merenpintaa ja herkempiä lämpötilojen vaihteluille. Nyt kun ilmasto on lämmennyt, jäätiköt sulavat ja jättävät jälkeensä vettä, joka taas aiheuttaa tulvia, Brettschneider.

Alaskan jäätiköt ovat yksi merkittävimmistä yksittäisistä merenpinnan nousun lähteistä ja paikallisille jäätiköiden aiheuttamat tulvat ovat vuosittainen päänvaiva.