Uusi tutkimus paljastaa aiemmat arviot liian varovaisiksi: Nouseva merenpinta uhkaa hukuttaa useita kaupunkeja vuoteen 2050 mennessä

Uusi tutkimus perustuu entistä tarkempiin, satelliittimittauksiin perustuviin laskelmiin. New Jerseyn Climate Centralin tutkijat havaitsivat, että aiemmat arviot merenpinnan nousun vaikutuksista olivat liian optimistisia. Uuden tutkimuksen mukaan 150 miljoonaa ihmistä elää nyt alueella, joka peittyy meren alle vuoteen 2050 mennessä. 300 miljoonaa ihmistä uhkaa jäädä tulvan alle vähintään kerran vuodessa. Aiemman arvion mukaan luku oli 80 miljoonaa.

– Nämä arviot todistavat, miten ilmastonmuutos voi muuttaa perusteellisesti kaupunkeja, talouksia, rannikkoviivoja ja alueita meidän elinaikanamme, muistuttaa Scott Kulp, johtava tutkija Climate Central -tutkimuslaitoksesta The Guardian -lehden haastattelussa .

Pahimmat riskialueet Aasiassa

Merenpinnan nousulla on arvioiden mukaan suurimmat vaikutukset Aasiassa, jossa suurin osa maailman väestöstä asuu.

Indonesiassa hallitus on jo ilmoittanut suunnitelmista siirtää pääkaupunki pois Jakartasta, joka on altis tulvimiselle. Uusien arvioiden mukaan Indonesiassa 23 miljoonaa ihmistä asuu riskialueella. Aiempi arvio oli 5 miljoonaa.

– Maailmanlaajuisesti suhteettoman suuri määrä rakennuksia on matalilla alueilla lähellä merta. Vahinkoriski on todella iso, sanoo Benjamin Strauss, Climate Centralin toimitusjohtaja The Guardian -lehden haastattelussa.