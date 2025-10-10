Lähes kaikki yli 55-vuotiaat ovat ostaneet ravintolisiä omin nokkinensa puhumatta asiasta lääkärin kanssa, kertoo tuore tutkimus.
Erikoiskaupan Liitto ETU ry:n ja Verianin laajaan tutkimukseen vastanneista yli 55-vuotiaista 83 prosenttia kertoi käyttävänsä tällä hetkellä lääkärin määräämiä lääkkeitä.
Heistä puolet ei ollut keskustellut terveystuotteiden käytöstä lääkkeitä määränneen lääkärin kanssa.
Tutkimuksen perusteella 80 prosentilla yli 55-vuotiaista oli kuitenkin jonkinlainen vitamiini- tai kivennäisaineravintolisä kodin hyllyllä.
Lue myös: Tutkimus: Päivittäinen annos tätä ravintolisää voisi hidastaa ikääntymistä – kaksi tekijää toivat lisähyötyä
Tutkimus antaa viitteitä myös siitä, että ihmisten kiinnostus mitata omaa ravitsemustilaansa on kasvussa.
Yli 55 -vuotiaista jo 32 prosenttia ilmoitti, että on mitannut vitamiini- ja kivennäisainetasojaan.
Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Verian. Paneeli vastasi heinä-, elo- ja syyskuussa yhteensä 3 824 kohderyhmään kuulunutta.