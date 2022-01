Parisuhdeväkivalta on "piilorikollisuutta" ja tilastoissa naisten osuus tekijänä kasvaa, mutta on yhä pieni

Kun tarkastellaan parisuhteissa tapahtuvaa fyysistä väkivaltaa, tekijä on edelleen selvästi useammin mies kuin nainen – mutta naisten osuus on hieman noussut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2020 noin 81 prosentissa viranomaisten tietoon tulleista tapauksista väkivaltainen osapuoli oli mies.

– Koska parisuhdeväkivallassa on kyse pitkälti piilorikollisuudesta, tästä ei voi suoraan vetää johtopäätöstä, että naisten väkivaltaisuus olisi kymmenessä vuodessa lisääntynyt viidellä prosenttiyksiköllä, vaan todennäköisemmin naisten miehiin kohdistama väkivalta on vain tullut hieman paremmin viranomaisten tietoon, October toteaa.

Octoberin mukaan toistuvasti väkivaltainen osapuoli on useammin mies kuin nainen. Miesten naisiin kohdistama väkivalta on myös keskimäärin vakavampaa.

Kotihälytykset ovat lisääntyneet

Rikosuhritutkimusten mukaan vain noin 10 prosenttia kaikesta lähisuhdeväkivallasta tulee viranomaisten tietoon. Ensi- ja turvakotien liiton väkivaltatyön asiantuntija Jaana Autto kertoo, että poliisin saamien kotihälytysten määrät ovat kasvaneet koronapandemian aikana: pandemia on lisännyt pahoinvointia ja vaikuttanut siten myös ihmissuhteisiin.

– Chatin kautta yhteyden ottamiseen on matalampi kynnys ja yhteyttä voi olla mahdollista ottaa myös tilanteissa, joissa väkivallan tekijä on samassa asunnossa, Niklander sanoo.

Asenteet ovat muuttumassa

Naisten kumppaneihinsa kohdistaman fyysisen väkivallan osuus on kasvanut pidemmällä aikavälillä myös niissä tapauksissa, joiden seurauksena hakeudutaan turvakotiin. Jaana Autton mukaan tämä kertoo lähinnä siitä, että asenteet ovat muuttumassa. Myös naisten tekemästä väkivallasta on alettu puhua enemmän, mikä on lisännyt tietoisuutta ja tukenut väkivallan tunnistamista.