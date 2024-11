Professori: Tutkimus miesten naisvihasta herättää useita kysymyksiä – "En näe kansallista hätätilaa"

Eriävillä tuloksilla Kaakinen viittaa siihen, että 90 prosenttia kaikista kyselyyn vastanneista miehistä on sitä mieltä, että naisiin kohdistuva väkivalta on aina väärin. Vastanneista 84 prosenttia on sitä mieltä, että miesten tulisi ottaa suurempi vastuu naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamisesta. Miehistä 78 prosenttia sitä mieltä, että miesten tulisi puuttua enemmän loukkaavaan ja esineellistävään puheeseen naisista.