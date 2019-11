YK: maapallon lämpötila uhkaa nousta neljällä asteella, jos nykymeno jatkuu – "Me olemme epäonnistumassa kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemisessä"

Kasvihuonekaasujen pitoisuudet ennätyslukemissa

Vitkuttelulla on ollut kova hinta

Ohjeistukset vaihtelevat maittain, mutta perusajatus on sama: kivihiilestä on luovuttava täysin, öljystä ja kaasusta tulee leikata merkittävästi ja uusiutuvaa energiantuotantoa pitää kehittää merkittävästi.

Pohjoismaissa päästöjä voitaisiin vähentää dramaattisesti

Sitran mukaan YK:n raportin perusviesti on pysäyttävästä tilannekuvasta huolimatta se, että ilmaston lämpeneminen on vielä rajattavissa 1,5 asteeseen.

Sitran tiistaina Suomessa julkaiseman kansainvälisen Nordic Green to Scale for Cities and Communities -selvityksen mukaan pohjoismaisten kuntien ilmastoratkaisuissa on paljon mahdollisuuksia.