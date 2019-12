Tutkimus antaa tärkeän viestin lastensuojelulle: Keskoset sijoitetaan muita lapsia todennäköisemmin kodin ulkopuolelle

Koko väestöstä noin kolme lasta sadasta sijoitetaan jossakin vaiheessa lapsuutta kodin ulkopuolelle lastensuojelun tukitoimena. Keskosilla tämä todennäköisyys on vähintään puolitoistakertainen.

Mitä aikaisemmalla raskausviikolla lapsi on syntynyt, sitä suurempi on todennäköisyys, että hänet sijoitetaan kodin ulkopuolelle. Myös lähes täysiaikaisina, eli raskausviikoilla 37–38, syntyneillä todennäköisyys on hieman suurentunut.