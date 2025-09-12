Tähtitieteilijät uskovat tehneensä uuden löydön Kuiperin vyöhykkeellä sijaitsevasta Quaoar-pikkuplaneetasta.
Kananmunan muotoinen, jäinen pikkuplaneetta sijaitsee aurinkokuntamme ulko-osissa Neptunuksen kiertoradan takana. Quaoarilta kestää peräti 286 vuotta Auringon kiertämiseen.
Quaoarilla tiedetään jo entuudestaan olevan kaksi rengasjärjestelmää ja kuu. Tutkijat tekivät kuitenkin nyt täysin uuden löydön käytännössä vahingossa, uutisoi tiedejulkaisu Phys.org.
Taiteilijan näkemys Aurinkokunnan kappaleista. Halkaisijaltaan noin 1300 kilometrin kokoinen Quaoar (alhaalla vasemmalla) kuuluu pikkuplaneettojen joukkoon.IMAGO/piemags/ All Over Press
Tähtitieteilijät olivat tekemässä havaintoja planeetan ympärillä olevasta Q1R-renkaasta. Tutkijat odottivat havaitsevansa renkaan aiheuttavan lyhyen himmenemisen planeetan takana olevaan kaukaisen tähden valoon.
Yllättäen takana olevan tähden valo katosi tyystin 1,23 sekunnin ajaksi. Tutkijat epäilevät, että ilmiön on aiheuttanut jokin aiemmin havaitsematon kuu tai tiheämpi rengasmuodostelma. Ilmiön perusteella tutkijat pitävät todennäköisempänä, että himmeneminen on ollut kuun kaltaisen kiinteän kappaleen aiheuttama.
Tutkimus on julkaistu Research Notes Of The AAS-julkaisussa.