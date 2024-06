Tutkijoiden mukaan erilainen naismaku saa heteromiehet ystävystymään

Tuoreen tutkimuksen mukaan miesten välisiä ystävyyssuhteita saattaa varjostaa samankaltainen naismaku, kirjoittaa New York Post .

Journal of Social and Personal Relationships -alustalla julkaistussa tutkimuksessa havaittiin, että sama ei kuitenkaan koskenut naisten ystävyyssuhteita, sillä heillä miesmaku ei vaikuttanut mitenkään siihen, miten he tulivat toimeen muiden naisten kanssa.