Tutkijat selvittävät: Kaikuuko Kolilla yhä pirun ääni? "Näin minä uskoisin – ei välttämättä mikään paha olento"

Pirunkirkko syntyi jääkauden rytinöissä Pielisen rantaan. Isot voimat viskoivat kalliot ja kivenjärkäleet epämääräiseen röykkiöön ja siihen syntyi luola. Kolille on paikalta kymmenkunta kilometriä.

Nykyisin Pirunkirkkoon pääsee Metsähallituksen rautaportaita pitkin. Perinnetieto paikasta on runsas, mutta nyt tutkijoita kiinnostaa Pirunkirkon äänimaailma.

– Sitä voidaan miettiä, minkä takia juuri tämä luola on niin kuuluisa ja liittyykö tämä resonanssi-ilmiö jotenkin siihen piruun, joka siellä luolassa on kansanperinteen mukaan ollut tavattavissa. Itse uskon, että tällä on jotain yhteyttä, koska nämä ovat molemmat aika erikoisia juttuja, sanoo dosentti Riitta Rainio Helsingin yliopistosta.