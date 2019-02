Tutkijat kartoittavat Intian valtameren lajistoa: "Emme tiedä, mitä siellä elää"

Intian valtameri, maailman kolmanneksi suurin meri, on tutkijoille vielä melko tuntematon. Rannikkovesiä on tutkittu, mutta mitä on yli 30 metrin syvyydessä, ei vielä tiedetä.

Satoja uusia lajeja voi löytyä

Ilmaston lämpenemisen vaikutuksia meriin tutkittava lisää

– Emme tiedä, mitä siellä on. Kuinka voimme arvioida, miten herkkä tai kestävä meriluonto on ilmastonmuutokselle, jos emme edes tiedä, mitä kaikkea meressä on. Ensimmäinen tehtävä on selvittää se, huomauttaa meritutkija Yves Plancherel, Gratham-instituutista.