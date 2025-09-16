Brasilian entinen presidentti joutui taas sairaalaan.
Brasilian entinen presidentti Jair Bolsonaro, 70, on joutunut sairaalaan, kertoo Reuters.
Bolsonaron poika Flavio Bolsonaro kertoi viestipalvelu X:ssä, että Bolsonaro oli kärsinyt oksentelusta, alhaisesta verenpaineesta sekä vakavista hikkakohtauksista.
Bolsonaro oli käymässä yksityissairaalassa vasta viime sunnuntaina, kun hänelle tehtiin kirurgisia ihotoimenpiteitä sekä erilaisia laboratoriotestejä.
Bolsonarolla on ollut toistuvia suolisto-ongelmia sen jälkeen, kun häntä puukotettiin vuonna 2018. Hänelle on tehty ainakin kuusi leikkausta, joista viimeisin oli 12 tuntia kestänyt toimenpide huhtikuussa.
Brasilian korkein oikeus tuomitsi Bolsonaron viime viikolla 27 vuodeksi ja kolmeksi kuukaudeksi vankeuteen vallankaappausyrityksen suunnittelusta hävittyään vuoden 2022 vaalit.
Bolsonaro on ollut kotiarestissa elokuusta lähtien, koska hänen väitetään pyrkineen painostamaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia tuomioistuimiin.
Bolsonaro toimi Brasilian presidenttinä vuosina 2019–2023.