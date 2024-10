Tutkija ydinaseharjoituksesta: Suomi ehkä haluaa pitää roolinsa salassa

Kansainvälisen ilmailusivuston mukaan myös Suomen hornetit osallistuvat harjoitukseen ja pääministeri Petteri Orpo on vahvistanut Suomen olevan mukana. Suomen tarkempi rooli on kuitenkin jäänyt hämäräksi ja oppositiosta Vasemmistoliitto on kritisoinut osallistumista koko harjoitukseen. Myös eduskunnan niukkaa tiedonsaantia on arvosteltu, eikä ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Kiljunen (SDP) tätä varsinaisesti kiistä.



– Olen tainnut käyttää sanontaa, että meitä on informoitu konventionaalisen kryptisesti. Ja te varmaan kysytte heti perään mitä sillä tarkoitan. Tarkoitan, että se on ollut se tapa, millä meidät on informoitu, Kiljunen kertoo.