Putinin ydinasepuheet ovat kammottavia, sanoo Kimmo Kiljunen MTV:lle: "Olemme potentiaalisesti ensi-iskujen kohde"

Suomi osallistuu Naton ydinaseharjoitukseen. Oppositiosta on esitetty kritiikkiä ja arviointia siitä, onko eduskunnalle kerrottu Steadfast Noon -harjoituksesta riittävästi.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Kiljunen (sd.) ei halua MTV Uutisten haastattelussa avata, mitä ongelmia itse asiassa on ollut.

– Meitä on informoitu konventionaalisen kryptisesti. Te varmaan kysytte heti perään, mitä sillä tarkoitan. Tarkoitan, että se on ollut se tapa, jolla meidät on informoitu, Kiljunen sanoo.