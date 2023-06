Suomi osallistui ensimmäistä kertaa Naton ydinaseryhmän kokoukseen – Kaikkonen: "Isänmaan turvallisuuden on oltava aina kunnossa"

– Tässä Nato nyt valmistautuu ja vähän muuttuukin. Turvallisuustilanne on toisenlainen kuin vielä joitakin vuosia sitten ja Naton täytyy siihen reagoida.

Suomi osallistui ensimmäistä kertaa Naton ydinaseryhmän kokoukseen. Kaikkosen mukaan kyseessä on merkittävä asia.

– Ydinasepelote on kuitenkin yksi tärkeä osa Naton puolustusta, jota ei tietenkään koskaan haluta käyttää. Mutta se on kuitenkin osa sitä arsenaalia, joka olemassa on.