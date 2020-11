Tutkija varoittaa, että perjantainen salamurha saattaa toistua – "Iranille nöyryyttävää, että näin merkittävä henkilö on onnistuttu surmaamaan"

Hägglundin mukaan perjantainen salamurha oli jatkoa tämän vuoden tapahtumiin, joissa Iran on muutenkin pitänyt päänsä kylmänä.

– Iran on sinnitellyt Donald Trumpin maksimaalisen paineen politiikan alla vallanvaihtoa silmälläpitäen. En usko, että heidän intresseissään olisi eskaloida tilannetta, kun on enää puolitoista kuukautta aikaa Bidenin presidenttikauteen.

Iranilla on monenlaisia eri väyliä kostaa Fakhrizadehin murha. Maa tekee yhteistyötä muun muassa Irakin shiiamilitanttien, Libanonin Hizbollah-järjestön ja palestiinalaisen Hamasin kanssa. Jokin näistä yhteistyökumppaneista voisi toimia kostoiskun välikätenä.

Israel todennäköisin syyllinen

Hägglundin mukaan Israelia pidetään todennäköisimpänä syyllisenä Fakhrizadehin murhaan. Tutkija on ollut Israelin tiedustelupalvelu Mossadin tähtäimessä pitkään, ja sillä on kykyä tehdä perjantain kaltaisia iskuja.

Lisää voi olla tulossa

Yhdysvaltojen tuleva presidentti Joe Biden on sanonut haluavansa palauttaa Yhdysvallat Iranin ydinsopimukseen. Tavoitetta vaikeuttaa se, että viime vuosie Yhdysvaltojen politiikka on kasvattanut Iranissa kovaa linjaa kannattavien suosiota.

– On vahvistunut se käsitys, ettei Yhdysvaltoihin voi luottaa, eikä sen kanssa voi tehdä yhteistyötä. Varsinkin kun uusi presidentti voi kääntää kelkan ja vahingoittaa Irania, Hägglund sanoo.

Hägglund ei usko, että Fakhrizadehin salamurha vaikuttaa Iranin ydinohjelmaan merkittävästi. Osaamista on hajautettu juuri tällaisten tilanteiden varalta.

– Tämä on vaatinut paljon yhteistyötahoja Iranin sisällä ja jopa tiedustelupalvelun sisällä. On Iranille aika nöyryyttävää, että näin merkittävä henkilö on onnistuttu surmaamaan.