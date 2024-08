NY Times: Iranissa kovan luokan pidätyksiä salamurhan jälkeen – "Voi olla kohtalokasta johdolle"

Iran on pidättänyt yli kaksikymmentä ihmistä Hamasin poliittisen johtajan Ismail Haniyehin salamurhan jälkeen, kertoo yhdysvaltalaislehti New York Times iranilaislähteisiinsä vedoten.

Pidätettyjen joukossa on muun muassa korkea-arvoisia tiedustelupalvelun jäseniä, sotilaita ja vierastalon työntekijöitä. Iran ei ole virallisesti kertonut pidätyksistä.

Haniyeh kuoli vieraillessaan Iranin pääkaupungissa Teheranissa. New York Timesin mukaan räjähdyksen aiheutti pommi, joka kuljetettiin Haniyehin huoneeseen jopa kaksi kuukautta ennen iskua.

– Käsitys siitä, että Iran ei pysty suojelemaan kotimaataan eikä keskeisiä liittolaisiaan, voi olla kohtalokas Iranin johdolle, sanoo International Crisis Groupin Iran-johtaja Ali Vaez New York Timesille.

– Se käytännössä viestii vihollisille, että vaikka he eivät pystyisi kaatamaan islamilaista tasavaltaa, he voivat tuhota sen johdon, hän jatkaa.

Suursota vai kostoisku?

Iranin johtaja on antanut käskyn kostaa Israelille, New York Timesin lähteet kertoivat aiemmin .

Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden on vakuuttanut , että maa puolustaa Israelia Iranin uhalta. Viestiään vahvistaakseen Yhdysvallat lähetti Lähi-itään juuri lisää hävittäjiä ja sotalaivoja .

Lähi-idän tilanne on nyt erittäin jännittänyt ja tulenarka, arvioi Ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki MTV Uutisille.

Samaa mieltä on Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola . Hän arvioi, että Iranin viime huhtikuussa Israeliin tekemä laajamittainen ohjus- ja raketti-isku on sopiva mittatikku arvioitaessa hyökkäyksen minimitasoa.

" Tällainen hyökkäys olisi erityisen vaarallinen"

Yhdysvaltalaisen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) mukaan tuleva kostoisku voi olla huhtikuista ilmaiskua vaarallisempi, jos siihen osallistuisivat myös Iranin liittolaiset, kuten Hizbollah, huthikapinalliset ja Irakissa toimivat Iranin tukemat sotilaalliset ryhmät.