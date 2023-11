Suomen vouti takavarikoi Russia Todayn, Sberbankin ja asevalmistaja Kalashnikovin logot

Ulosottolaitos on ulkoministeriön esityksestä takavarikoinut runsaat 40 Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) tietokantaan kirjattua tavaramerkkiä ja mallioikeutta, joiden haltijat ovat EU:n talouspakotteiden piirissä. Yhtiöt, joilta jäädytyksiä on tehty, ovat olleet venäläisessä tai valkovenäläisessä omistuksessa.

Ulosottolaitos on esimerkiksi takavarikoinut Russia Today -televisiokanavaa pyörittävän ANO TV-Novostin logot ja tavaramerkit, jotka on rekisteröity Suomeen. Takavarikkoon joutuivat niin ikään venäläispankki Sberbankin ja asekonserni Kalashnikovin Suomeen rekisteröidyt tavaramerkit ja tunnukset. Takavarikkoaineiston joukossa on myös valkovenäläinen tupakkayhtiö, josta valtio omistaa enemmistön.