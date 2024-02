Tutkija klikkiotsikoista: Voivat aiheuttaa jopa vihan tunteita

MTV sai aiemmin vapauttavan päätöksen samankaltaisesta otsikosta, joka kuului: "Miksi sähköauto ei mene läpi katsastuksesta? Näin moni auto on hylätty akkukotelon lommojen vuoksi tänä vuonna". Jutun ingressistä kävi ilmi, että yhtään sähköautoa ei ollut hylätty otsikossa kuvatusta syystä.

Hyvösen mukaan Iltalehden jutussa vastaus otsikossa esitettyyn kysymykseen on enemmän laadullinen kuin määrällinen. MTV:n jutussa vastaus kysymykseen annettiin jo ingressissä. Lisäksi Iltalehden jutussa kyse on terveyteen liittyvistä asioista, jolloin on vielä tavallista tärkeämpää, että lukijat saavat täsmällistä ja tarkkaa tietoa otsikosta alkaen.