Helsingin Sanomien ja Iltalehden päätoimittajat kertovat olevansa parisuhteessa

"Tämä on enemmän kuin ystävyyttä", Iltalehden Perttu Kauppinen kirjoittaa Facebookissa.

Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Erja Yläjärvi ja Iltalehden vastaava päätoimittaja Perttu Kauppinen kertovat olevansa parisuhteessa.

– Tänä keväänä suhteemme on kehittynyt niin, että on ollut aika todeta tosiasia itsellemme – tämä on enemmän kuin ystävyyttä, Kauppinen kirjoitti tänään Facebook-päivityksessään.

HS:n mukaan Yläjärvi ilmoitti HS:n toimitukselle tänään lähettämässään sähköpostissa parisuhteestaan Kauppisen kanssa ja kertoi informoineensa asiasta Sanoman johtoa. IL:n mukaan myös Kauppinen on kertonut asiasta omalle toimitukselleen.

Kauppisen mukaan asia on täytynyt ottaa esiin myös työnantajien kanssa. Hän kirjoittaa Facebookissa, että yhtiöt suhtautuvat asiaan positiivisena yksityiselämän asiana.

Jääväys JSN-käsittelyissä jo 2023

IL:n mukaan Kauppinen kertoo jääväävänsä itsensä uutisoinnista, jossa on ajateltavissa jonkinlainen eturistiriita. Samoin Yläjärvi sanoo HS:n mukaan, ettei hän osallistu sellaiseen päätöksentekoon, johon voisi liittyä eturistiriitoja.

Yläjärvi on Julkisen sanan neuvoston jäsen. Siellä hän jääväsi itsensä Iltalehteen liittyvien kantelujen käsittelystä jo vuonna 2023, kerrotaan JSN:stä.

Yläjärvi on toiminut HS:n vastaavana päätoimittajana syyskuusta 2023 alkaen ja Kauppinen IL:n vastaavana päätoimittajana vuodesta 2021.

Yläjärvi ja Kauppinen ovat aiemmin työskennelleet samaan aikaan Iltalehdessä. Yläjärvi oli tuolloin IL:n vastaava päätoimittaja ja Kauppinen uutispäätoimittaja. Kun Yläjärvi siirtyi Hufvudstadsbladetin vastaavaksi päätoimittajaksi vuonna 2021, Kauppinen valittiin hänen seuraajakseen IL:n vastaavana päätoimittajana.

Jo aiemmin urallaan molemmat työskentelivät yhtä aikaa päällikkötehtävissä Helsingin Sanomissa.