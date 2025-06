Helsingin Sanomat luopuu klikkiotsikoista – "Aika on muuttunut"

Helsingin Sanomat on päättänyt luopua niin sanotuista klikkiotsikoista kaikissa kanavissaan. Asiasta kertoo lehden vastaava päätoimittaja Erja Yläjärvi.

Yläjärven mukaan lehti on analysoinut kuluneen vuoden aikana otsikointiaan, ja osan otsikoista on katsottu olleen yliampuvia. Tästä syystä lehti on päättänyt uudistaa otsikointiaan.

Yläjärvi avaa klikkiotsikko-termillä tarkoitettavan otsikkoja, joilla yritetään erilaisin tavoin maksimoida jutun digitaalisia lukijamääriä.

– Tämä ei ole sama asia kuin hyvä ja kekseliäs otsikointi, jonka tarkoitus on myös herättää kiinnostus juttuun. Jos kiinnostusta ei synny, journalismi jää lukematta ja menee hukkaan, Yläjärvi jatkaa.

Kirjoituksessa nostetaan esille kaksi selkeää klikkiotsikoinnin muotoa, liioitelluilla tunteilla pelaaminen ja mysteeriotsikot, jotka jättävät ydintiedon klikkauksen taakse. Näistä on nyt tarkoitus luopua.

Yläjärven mukaan hyvä otsikko kertoo, mistä asiassa on kyse, ja antaa lukijalle lupauksen siitä, mitä jutusta saa.

Päätoimittajan mukaan digitaaliset otsikot alkoivat muuttua voimakkaasti vajaat kymmenen vuotta sitten, kun kilpailu digitaalisista lukijoista ja tilauksista todella alkoi.

– Syntyi otsikointikäytäntöjä, jotka eivät enää toimi. Aika on muuttunut, Yläjärvi kirjoittaa.