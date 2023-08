Perintöverosta luopuminen hyödyttäisi kaikkein varakkaimpia, pienten perintöjen verotus kiristyisi

Raportin viesti on, että perintö- ja lahjaveron nykyiset ongelmat kannattaa ratkaista, eikä koko veroa poistaa, koska sille on perusteensa.

Esimerkiksi taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD suosittaa perintöverotusta, sillä se on sen mielestä talouden tehokkuuden ja tasa-arvon näkökulmasta hyvä veromuoto.

Perintövero tehokas

Nykylain mukaan perintövero lähisukulaisten välillä on siinä tapauksessa noin yhdeksän prosenttia.

– Ruotsin mallissa perintöhetkellä ei makseta veroa, mutta jos perijä myy sadallatuhannella eurolla perintönä saamansa asunnon, jonka edellinen omistaja on hankkinut vaikkapa 50 000 eurolla, joutuu perijä maksamaan runsaat 30 prosenttia pääomaveroa myynti- ja hankintahinnan erotuksesta, selventää raportin kirjoittanut veroasiantuntija ja Kalevi Sorsa -säätiön toiminnanjohtaja Lauri Finér STT:lle.

Pääomavero on 30 prosenttia 30 000 euroon asti ja sen ylittävältä osuudelta 34 prosenttia.

Useiden taloustieteilijöiden mielestä perintövero on talouden kannalta tehokas, koska se ei kohdistu työhön tai yrittämiseen samalla tavalla kuin jotkin muut veromuodot. Lisäksi sen kautta voi hillitä tulo- ja varallisuuseroja.

Finér on aiemmin toiminut muun muassa SDP:n eduskuntaryhmän veropoliittisena asiantuntijana.

Yli puolet perinnöistä verovapaita

Tilastojen mukaan jo nyt noin 60 prosenttia perinnöistä on Suomessa verovapaita, koska veroa ei tarvitse maksaa alle 20 000 euron perinnöistä. Silti valtion viime vuoden budjetissa perintö- ja lahjaveron osuus oli 900 miljoonaa euroa eli lähes miljardin.

– Se on noin kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa, koska vanhemmat ikäluokat ovat koko ajan varakkaampia. Oma näkemykseni on, että nimenomaan tässä tilanteessa, kun väestö ikääntyy, tämä olisi yksi tapa, jolla voisi kerätä vähän lisääkin verotuloja, Finér sanoo.

Hänen mielestään suurimmissa perinnöissä veroprosenttia voisi nostaa. Suomessa suurten perintöjen veroprosentit ovat hänen mukaansa suhteellisen alhaisia verrattuna muihin maihin, joissa perintövero on käytössä.

Maksuajan pidentäminen järkevää

Prosessipäällikkö Essi Eerola Suomen Pankista on myös sitä mieltä, että perintövero puolustaa paikkaansa osana verojärjestelmän kokonaisuutta. Hänenkin mielestään nykyisen järjestelmän ongelmia pitäisi pyrkiä korjaamaan mieluummin kuin perintöverosta luopua kokonaan.

– Perintöverotuksessa on erilaisia huojennuksia, jotka koskevat erityisesti sukupolvenvaihdoksia. Se, miten kireä perintövero on, riippuu siitä, millaista varallisuutta annetaan ja kenelle.

Hänen mielestään voisi pohtia, voisiko 20 000 euron alaraja olla hieman korkeampi. Se on kansainvälisessä vertailussa alhainen, eikä sitä ole hänen mukaansa pitkään aikaan nostettu.

Perintöveron yksi ongelma Eerolan mukaan on, että se kohdistuu myös varallisuuteen, jota ei ole aina helppo tai edes mahdollista myydä.

– Asunnot on tyypillinen esimerkki, ja sitä olisi ehkä syytä enemmän miettiä. Henkilö on varakas, jos hän on perinyt arvokkaan asunnon, mutta hänellä ei välttämättä ole likvidiä (rahaksi muutettavaa) omaisuutta perintöveron maksamiseen.