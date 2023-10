Pakokauhu kasvaa Gazassa yhteyksien katketessa – asiantuntija: "Ihmiset eivät tiedä, mitä eri puolilla tapahtuu tai mihin mennä"

Israel joko täydentää ilmapommituksiaan tekemällä yksittäisiä iskuja eri puolille Gazaa tai se on käynnistämässä huomattavan laajan maahyökkäyksen.

– Tässä vaiheessa meillä ei ole tarpeeksi informaatiota siihen, että voisimme varmuudella sanoa, kummastako on kysymys. Lähipäivät näyttävät, Juusola toteaa.

Kyseessä olevien niin sanottujen pistohyökkäyksien tarkoituksena voi olla hyökkäykseen valmistautuminen, tiedonkeruu sekä mahdollisesti sellaisten kohteiden tuhoaminen, jotka on vaikeaa tai mahdotonta tuhota pelkillä ilmahyökkäyksillä, Juusola arvioi.

Israel on kertonut tehneensä iskuja 150 maanalaiseen kohteeseen. Hamas on vuosien aikana rakentanut Gazan alle laajan tunneliverkoston, joka on keskeinen osa sen sodankäyntiä.