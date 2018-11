Tutkija analysoi iltapäivälehtien sisällöt 30 vuoden ajalta: Räikeät ylilyönnit ja seksikuvasto jäivät 2000-luvulla

Hän on analysoinut Ilta-Sanomien ja Iltalehden painettuja versioita 30 vuoden ajalta. Lehdet ovat uudistuneet erityisesti 2000-luvulla. Poissa ovat sensaationnälkä sekä räikeät ylilyönnit ja seksikuvasto.

Julkkisjutut eivät ole kadonneet mihinkään, mutta osuuttaan ovat lisänneet rahaan, kulutukseen, työhön ja politiikkaan liittyvät yhteiskunnalliset aiheet. Niitä lähestytään usein populaaristi kansalaisten kukkaron näkökulmasta. Nähtävissä on myös lifestylen ja terveysaiheiden nousu.

Varsinkin viikonlopun lehdissä on korostunut muu kuin uutisellinen aineisto. Painetuissa lehdissä on tarvittu muutosta aihepiireissä ja sisällöissä, kun päivänpolttavat uutiset on jo kerrottu digitaalisissa kanavissa.