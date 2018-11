Väitöstutkimus ennustaa iltapäivälehtien siirtyvän kokonaan verkkoon – päätoimittaja: "Täysin mahdollista"

– Median murroksen seuraava suuri shokki on sanomalehtien siirtyminen pelkkään digijulkaisuun. Ennen sitä kokeillaan kuitenkin kaikki muut keinot, arvioi Kivioja, joka työskentelee myös vapaana toimittajana ja yrittäjänä.

Kivioja on tutkinut iltapäivälehtien ja mediakentän muutoksia. Journalistiikan väitös tarkastetaan 1. joulukuuta Tampereen yliopistossa.

Pohjoismaissa iltapäivälehtien levikki on ollut laskussa, Suomessakin laskua oli noin puolet vuosina 2001–2014. Samalla varsinkin digimainonta on kasvanut.

– Ansaintamallin muutos on ollut yllättävän nopea, Kivioja sanoo. Kun vielä vuonna 2005 Ilta-Sanomat ja Iltalehti saivat tuloistaan noin viidenneksen mainonnasta, viime vuonna mainonnan osuus oli jo puolet.

Moni asiantuntija povasi lakkautuksia



Printtimyynnin laskua on kompensoitu lisääntyvän verkkomainonnan lisäksi myös hinnankorotuksilla ja hyvin myyvillä erikoislehdillä. Toisaalta erikoislehdet voivat ajan mittaan korvata painetun uutislehden.

Ekologiset lokerot kutistuvat



Kilpailun ja yleisen tabloidisaation myötä iltapäivälehtien oma ekologinen lokero on käynyt kapeaksi.

– Verkko on ollut toki voimakas tekijä iltapäivälehtien muutoksessa, mutta ei ainoa. Muita syitä ovat markkinarakenteen muuttuminen, tekninen konvergenssi eli monikanavaisuus, lukijoiden kulutustapojen ja väestörakenteen muutos, lehtien oma toiminta ja monet muut yhteiskunnalliset tekijät.

Ilta-Sanomien päätoimittaja: "Täysin mahdollista"

– Tulevaisuudesta on vaikea sanoa tarkkaan, mutta printtilehtien lopettaminen on täysin mahdollista 2020-luvulla, sanoo Ilta-Sanomien ja Taloussanomien kustantaja ja vastaava päätoimittaja Tapio Sadeoja.

Hänen mukaansa kaikkia vaihtoehtoja tutkitaan. Pohdinnoille on monia perusteita, kuten kuluttajien siirtyminen printistä digipalveluihin. Irtonumeromyynti on ollut laskussa jo vuosia. Myös lehtien myyntipisteiden määrä on vähentynyt.