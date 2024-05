Turvapaikkapolitiikka kuohuttaa eurovaaleissa: "Tulee olemaan porukkaa enemmän kuin lääkäri määrää"

Turvapaikkapolitiikka on yksi EU-vaalien suurimpia kiistakysymyksiä ja teemoja. Turvapaikkakäsittelyn siirtäminen EU:n ulkopuolelle jakaa puolueita myös Suomessa.

Harkimo ei usko mallin toimivan

– Koko turvapaikkapolitiikka on epäonnistunut Euroopassa, jos Saksaan tulee miljoona ihmistä vuodessa ja kaikki jäävät sinne. Meidän on pakko tehdä jotain tälle asialle, mutta en usko, että tämä on se ratkaisu, Harkimo sanoo.