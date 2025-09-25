Mya Danielle oli seuraamassa kihlattunsa DeVonta Smithin NFL-ottelua. Turvamies puolestaan seurasi katseellaan Daniellea.
Philadelphia Eaglesin DeVonta Smith pelasi sunnuntaina amerikkalaisen jalkapallon huippusarja NFL:n ottelussa Los Angeles Ramsia vastaan. Matsia oli paikan päällä katsomassa yhdysvaltalaispelaajan kihlattu Mya Danielle.
Danielle oli pukeutunut harmaaseen takkiin ja shortseihin sekä pitkiin, mustiin buutseihin. Hänen silmiään peittivät tummat aurinkolasit.
Daniellen pelipäivän tyyli käy ilmi hänen maanantaina jakamallaan Instagram-videolla. Nainen tepasteli elegantisti sivurajalla, ja hänet huomasi myös vierestä ohi kulkenut turvamies.
Mies käänsi nimittäin päänsä Daniellen perään tovi sen jälkeen, kun nainen oli hänen takanaan. Reaktio on herättänyt hilpeyttä, ja siitä on uutisoinut muun muassa New York Post.
NFL-toimittaja Dov Kleiman kirjoitti X:ssä, että Eaglesin turvamiehen "lähes mursi niskansa tarkastellessaan Devonta Smithin kihlattua".
DeVonta Smith vaikuttaa suhtautuneen turvamiehen touhuun huumorilla.
– Joo, turvahenkilöstön on parempi olla varuillaan, hän kirjoitti kihlattunsa Instagram-julkaisun kommenttikenttään vedet silmissä nauravien emojien kera.
Smithin edustama Philadelphia Eagles voitti ottelussa Los Angeles Ramsin 33–26.
Smith on vuoden 2022 Super Bowl -voittaja. Mies on pelannut NFL:ssä ja Eaglesissa vuodesta 2021 lähtien.