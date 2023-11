Sometähti paljasti rintansa urheilukatsomossa – videoon tyrmäävä vastaanotto

Episodi tapahtui maanantain vastaisena yönä Suomen aikaa Allegiant Stadiumilla Las Vegas Raidersin ja New York Jetsin välisen NFL-ottelun yhteydessä.

Banks pomppi tapauksesta ottamallaan videolla katsomossa kieli pitkällä ja raotti Raiders-tekstillä varustettua toppiaan niin, että hänen rintansa paljastuivat. Banks julkaisi videon Instagramissa , ja sen on jakanut myös TMZ .

Banks kertoi, että pian episodin jälkeen, mutta ennen kuin hän oli julkaissut videota, turvahenkilöt ja polisiit tulivat ilmoittamaan, että hänen on poistuttava paikalta.

View this post on Instagram

Banks on saanut videolleen tyrmäävän vastaanoton. Rintojen julkista esittelyä on laajalti paheksuttu, ja monet ovat huomauttaneet, että katsomossa on lapsiakin.