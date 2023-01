Sydänpysähdyksen kärsineestä NFL-pelaajasta leviää käsittämätön salaliittoteoria, joukkuetoverilta voimakas jyrähdys: "Lopettakaa tuo paska"

– Tuo on tyhmää. Hän oli kanssamme pukukopissa ennen peliä. Kyllä, hän oli Damar. Mahdollisuus (kaksoisolennolle) on täysin nolla. Hän on Damar Hamlin, veljemme. Hän oli luonamme ennen peliä ja sen jälkeen. Hän katsoi peliä aitiosta perheensä kanssa. Ihmisten on lopetettava tuo. Lopettakaa tuo paska, Allen jyrisee.