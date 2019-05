Turvallisena pidetyistä silikoneista paljastui yhteys harvinaiseen syöpään: Rintaimplantteja asennettu Suomessakin tuhansille naisille – "Miltähän tuntuu heistä, jotka ovat jo kerran käyneet läpi syöpähoidot"

Harvinainen syöpätyyppi

BIA-ALCL tunnetaan myös nimellä anaplastinen suurisoluinen lymfooma. Kyseessä on todella harvinainen syöpä, jolla saattaa olla yhteys karheapintaisiin rintaimplantteihin. Näitä karheapintaisia rintaimplantteja on asennettu Suomessa niin yksityisillä kuin julkisillakin klinikoilla 30 vuoden ajan.

– Tieto siitä, että maailmalla yli 650:llä ja Suomessa kahdeksalla implantin saaneella naisella on todettu tällainen "rintaimplanttilymfooma", on saanut ammattilaiset muuttamaan käytäntöjään, HUS perustelee tiedotteessaan .

– Seurantatietoja "rintaimplanttilymfooman" hoidon jälkeen on toistaiseksi rajoitetusti, mutta kokonaisennuste tämänhetkisen tiedon perusteella on hyvä.

Syöpää vai ei?

– Rintojen ulkonäkö ei ole enää kaunein, mutta kehoni voi nyt hyvin. Minulla on paljon enemmän energiaa ja olo on mahtava.

20 naista vaatii oikeutta

– Kyseessä ei ole varsinainen ryhmäkanne, vaan korvauksia haetaan yhdellä kertaa valmistajalta. Pöydälleni on tullut hyvin erilaisia tapauksia: Muutama nainen on saanut syövän, on naisia jotka ovat saaneet muita oireita ja sitten on naisia, joiden rinnat ovat oireettomat, mutta syöpäriskin vuoksi he haluavat poistattaa implantit, varatuomari Joni Siikavirta kertoo.