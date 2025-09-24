Tappara ja Ilves vetävät TPS:n ja HIFKin lisäksi hyvin kannattajia jäähalleille.

Jääkiekon kotimaisessa liigassa Turun Palloseura on onnistunut tällä kaudella houkuttelemaan keskiarvoisesti parhaan määrän katsojia kotiotteluihinsa sitten vuoden 1998.

Vain Helsingin IFK on katsojien yhteismäärässä TPS:ää edellä niistä joukkueista, jotka olivat pelanneet kolme kotiottelua 20. syyskuuta mennessä.

Mikkelin Jukurit edustaa tilastoinnin murheellisempaa päätä. Jukureiden kolmessa kotiottelussa on yhteensä ollut 6 959 katsojaa. Määrä on yli tuhat vähemmän, kuin tamperelaisjoukkueet Ilves ja Tappara ovat saaneet paikan päälle kumpikin yhteen kotiotteluunsa. Toki jäähallien kapasiteetissakin on tuhansien paikkojen ero.

39 pelatun ottelun jälkeen koko liigan yleisömäärien keskiarvo oli lähes täsmälleen sama viime kauteen verrattuna.

Kolme kotiottelua 20. syyskuuta mennessä pelanneista Jukureiden lisäksi KooKoo ja HPK ovat jääneet alle 10 000:n yhteenlasketussa yleisömäärässä.

TPS oikealla polulla

TPS:n kolmessa kotiottelussa on ollut yhteensä 20 487 silmäparia.

Menestys kentällä on avuksi. TPS on voittanut kuudesta pelistä neljä varsinaisella peliajalla, yhden voittolaukauskilpailussa ja kärsinyt vain yhden tappion.

TPS:n markkinointipäällikkö Joon Ingbergin mukaan kasvavat yleisömäärät ovat pitkäjänteisen työn tulosta. Markkinointistrategiaa on uudistettu, ja tavoitteena on ollut laajentaa kohderyhmää jääkiekon perinteisten seuraajien ulkopuolelle muun muassa teemaotteluilla.

TPS:n kotiottelu on Ingbergin mukaan kokonaisvaltainen kokemus.

– Kun saamme tänne porukkaa, niin luotamme, että he myös palaavat. Tämä on aika hieno show ja täällä on hienot puitteet, Ingberg sanoo.

Yhteistyö TPS:n jalkapallojoukkueen kanssa on kannattajille porkkana.

– Siirsimme kaksi meidän ottelua myöhempään aloitusaikaan, jotta Ykkösliigan pelit eivät mene päällekkäin. Lisäksi kehitettiin yhteislippukampanja, jonka avulla katsojat löytäisivät futispeliin ja sieltä sitten jäähallille, Ingberg selittää.

Jukureilla pienen seuran taakka

Jukurien viime kauden katsojakeskiarvo oli 2 500, ja nyt tavoite on nostaa se 2 600:aan. Se tarkoittaisi käytännössä kaikkien Kalevankankaan jäähallin istumapaikkojen täyttämistä otteluissa. Yhteensä halliin mahtuu 4 200 katsojaa.

Jukureiden kausikortteja on myyty noin 1 200. Kausikorttilaiset ovat jokaisen kotiottelun tilastoinnissa mukana, kuten muillakin joukkueilla.

– Alkusyksy on haastava kaikille seuroille, kun on vielä ulkoilu- ja mökkeilysäitä. Ihmiset eivät ihan samalla tavalla löydä hallille, Jukureiden toimitusjohtaja Tero Kumela arvioi.

Liiga-avauksessa yleisöä Mikkelissä oli päälle tavoitekeskiarvon, mutta seuraavana keskiviikkona yleisömäärä jäi alle kahdentuhannen.

Kumela muistuttaa, että talousalueena Mikkeli on pieni. Vaikka otteluista tiedetään, se ei vielä takaa täyttä hallia. Ottelutapahtumien järjestämisen kulut kasvavat, ja tyhjät istuimet tekevät tapahtumista taloudellisesti haastavia.