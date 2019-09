Turun seudulla tapahtui 1880-luvulla jotain, mikä vaikuttaa yhä ihmisen ja suden väleihin – kauhua kylväneet sudet saalistivat ja tappoivat yhteensä 22 lasta

– Turun seudun lapsensurmat ovat tapaus, joka nousee esiin aina Suomen susien historiaa käsiteltäessä. Ihmisillä on edelleen vahva kuva siitä, että susi on vaarallinen eläin ja se tiivistyy erityisesti Turun seudun lapsensurmiin, Tikkanen kertoo.

– Turun seudun lapsensurmien kautta on perusteltu myöhemmin sitä, että susi ei kuuluisi Suomeen. Halusin ottaa selvää, mitä silloin oikeasti tapahtui.

Lapsia saalistettiin kuin eläimiä

Kun pojan huomattiin kadonneen, perhe ja naapurit lähtivät etsimään häntä. Järkytyksekseen he löysivät pojan ruumiin osia eri puolilta metsää. Ne osat, joita sudet eivät olleet syöneet.

Tapauksia alkoi tulla lisää kuin liukuhihnalta. Tapaukset toistavat yleensä samaa kaavaa: yksinäinen lapsi on pihalla tai metsäpolulla. Metsästä ilmestyy susi, nappaa lapsesta kiinni ja raahaa tämän metsään. Välillä asialla on kaksi sutta.

– Tein sellaisen havainnon, että surmat tapahtuivat usein metsän laidalla, mikä on suden biologiaa ajatellen hyvin ennustettavaa. Aika pieni osa tapahtui avoimella maalla.

Valtaosa uhreista köyhien lapsia

Myöhemmin lapsen ruumis löydetään maastosta joko osittain tai kokonaan syötynä. Välillä lapsesta ei ole jäänyt jäljelle kuin vaatteet. Pahimmillaan jopa lapsen luutkin on murskattu ja syöty.

Valtaosa uhreista oli köyhien talojen ja torppien lapsia. Tähän on löydettävissä selkeä syy.

Lapsi oli helppo saalis

– Yksi keskeinen taustatekijä on se, että luonnonvaraiset saaliseläimet olivat hyvin harvassa. Esimerkiksi hirvi oli käytännössä paikallisessa sukupuutossa ja ekologisesti tilanne oli äärimmäisen haastava.

Pieni ja avuton lapsi oli helppo saalis

– Ainakin voi sanoa, että erittäin suurella varmuudella 21 tapauksessa asialla oli samat sudet. Yksi tapaus on tulkinnanvarainen. Lapsensurmat ajoittuvat sellaiseen ryppääseen, joka rajaa yhden lauman reviirin.

Susiajot menivät ryyppyreissuiksi

Urossuden täytetty ruumis on edelleen nähtävillä Turussa S:t Olofsskolanissa. Naaraan turkki nyljettiin lattiamatoksi, joka on sittemmin kadonnut.

Voisiko sama tapahtua nykyaikana?

– Tietysti siihen on olemassa häviävän pieni mahdollisuus, mutta suurempi mahdollisuus on tulla vaikka auton yliajamaksi.

1880-luvun lapsensurmia tarkasteltaessa on tärkeää ymmärtää myös historiallinen konteksti.

Susiviha elää

Vaikka lapsisurmista on kulunut jo lähes 140 vuotta, ihmisten kielteinen suhtautuminen susiin pysyy sitkeänä.

Susikanta on pysynyt Suomessa pienenä. Yhdessä vaiheessa sudet olivat kokonaan hävinneet Varsinais-Suomesta kunnes susikanta on jälleen levittäytynyt.

– Siitä on yli kymmenen vuotta, kun susi palasi takaisin Varsinais-Suomeen. Tulisimmat tunteet ovat jo tasoittuneet, mutta aina kun susi tulee uudelle alueelle, se herättää jonkinlaisen kuohahduksen.

Viime vuosina susivihaa on herättänyt etenkin se, että sudet ovat käyneet koirien kimppuun. Koska susi ja koira ovat samaa lajia, susi kohtelee reviirillään olevaa koiraa kilpailijanaan.

– Susi on reviirillään aggressiivinen ja surmaa reviirikilpailijan, jota voi käyttää ravintonaan. Eli syödä sen. Sekös aiheuttaa vihaa ihmisissä.

Susi kuuluu Suomen luontoon

– Ajattelen niin, että susi on suurpeto, jota pitää kohdella kunnioituksella. Silti sillä on ihan yhtäläinen oikeus olla Suomessa kuin meillä ihmisillä. Se on aivan yhtä alkuperäinen laji täällä kuin mekin.