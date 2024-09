Suomalainen Jenni pakeni Helene-myrskyä: "Näytti kuin sotatantereelta"

Asheville on noin 80 000 asukkaan pikkukaupunki, joka sijaitsee Buncomben piirikunnassa. Sunnuntai-iltaan mennessä Yhdysvaltojen viranomaiset kertoivat myrskyn ja sen lieveilmiöiden surmanneen ainakin 93 ihmistä, joista 30 on kuollut Buncombessa.

Elämää poikkeusoloissa

Internetin pariin oikeustalon pihaan

Toiseen todellisuuteen

Charlotte on Pohjois-Carolinan suurin kaupunki. Normaalisti matka sinne vie noin kaksi tuntia. Perhe oli kuitenkin kuullut, että suorin tie Charlotteen oli kiinni, joten he lähtivät matkaan vaihtoehtoista reittiä pitkin.

"Kukaan ei ollut osannut varautua"

Isola on järkyttynyt uutisista, joita myrskytuhoista on seurannut. Hän tietää perheensä olevan onnekkaimmasta päästä.

– Nyt meillä on kaikki hyvin. Me olemme turvassa ja onneksi meillä on nyt sen verran rahaa, että me pystymme olemaan täällä (hotellissa).