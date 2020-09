Vaasalaisnaisen vene on ollut samassa satamassa 60-luvulta saakka – ei ole koskaan nähnyt vastaavaa myrskyä: "En ole nukkunut ollenkaan"

Vaasalaisella Ancha Kjerulfilla on kaksi venettä Västervikin satamassa, jonne myrsky iski myös kovaa. Perheellä on ollut venepaikka satamassa 1960-luvulta asti, eikä koskaan ole sattunut vastaavaa.

– Eilen oli asiat vielä ihan ok, meillä on kaksi venettä täällä. Mutta nyt kun poika tuli tänne aikaisemmin, hän soitti ja sanoi, että koko vaijeri, mihin ne on kiinnitetty, oli kokonaan irronnut ja mennyt pohjaan, Kjerulf kertoo MTV Uutisille